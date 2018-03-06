У Києві обірвався ліфт: пенсіонерка пролетіла 10 поверхів і вижила

У багатоповерхівці на Троєщині в Києві в суботу, 2 червня, з 14 поверху впав ліфт. Кабіна, в якій перебувала літня жінка, зупинилася на третьому поверсі.

Унаслідок інциденту пенсіонерка не постраждала, повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався близько 16:30. Літня жінка, яка живе на 16 поверсі, вирішила вийти на вулицю. За її словами, десь на 14-му ліфт різко почав падати вниз. Також у кабіні вимкнулося світло. Ліфт пролетів 10 поверхів і зупинився на 3-му, а пенсіонерка залишилася замкнутою в темному приміщенні.

Гуркіт від падіння ліфта чули навіть люди на вулиці. Вони викликали поліцію і "швидку", які прибули протягом 10 хвилин. Однак вирішили не визволяти бабусю, а дочекатися ліфтерів. Ті прибули на місце інциденту через 40 хвилин. Механізм дверей заклинило, тому двері ще близько години відкривали за допомогою спецінструменту.

Нагадаємо, що в Києві з 16 поверху обірвався ліфт, у якому перебували 30-річна жінка й 11-річна школярка.