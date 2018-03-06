У Києві обірвався ліфт: пенсіонерка пролетіла 10 поверхів і вижила
Унаслідок інциденту пенсіонерка не постраждала, повідомляє "Інформатор".
Інцидент стався близько 16:30. Літня жінка, яка живе на 16 поверсі, вирішила вийти на вулицю. За її словами, десь на 14-му ліфт різко почав падати вниз. Також у кабіні вимкнулося світло. Ліфт пролетів 10 поверхів і зупинився на 3-му, а пенсіонерка залишилася замкнутою в темному приміщенні.
Гуркіт від падіння ліфта чули навіть люди на вулиці. Вони викликали поліцію і "швидку", які прибули протягом 10 хвилин. Однак вирішили не визволяти бабусю, а дочекатися ліфтерів. Ті прибули на місце інциденту через 40 хвилин. Механізм дверей заклинило, тому двері ще близько години відкривали за допомогою спецінструменту.
Нагадаємо, що в Києві з 16 поверху обірвався ліфт, у якому перебували 30-річна жінка й 11-річна школярка.
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