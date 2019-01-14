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У Києві обмежили право дітей без прописки на запис у дитсадки

В електронній черзі ввели пріоритет для киян
Київська міськадміністрація обмежила право дітей без прописки на запис у дитячі садочки.
У Києві обмежили право дітей без прописки на запис у дитсадки Фото:alangregerman.typepad.com

У столиці діє електронна черга, де можна відстежувати вільні місця в дитячих установах. У столичних садках раніше приймали дітей, навіть якщо вони не є киянами, але на початку 2019 року в чергах відбулися зміни, і на перші місця потрапили діти зі статусом "киянин", інформує LB.ua.

Розташування заявок в електронній черзі тепер відбуватиметься з урахуванням підтвердженого запису дитини в Реєстрі територіальної громади Києва, йдеться на сайті електронної черги.

Таким чином, дітей без прописки записуватимуть у дитсадки в останню чергу - якщо залишаться місця.

Для запису в дитсадок необхідна заява батьків дитини або осіб, які їх замінюють, медична довідка та довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження.

При цьому місцевій владі дозволяється встановлювати додаткові пільги для запису в дитсадок.

Також, Міністерство освіти і науки планує до 2020 року створити в Україні понад 96 тисяч додаткових місць у дитячих садках.

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14 01 2019 11:54
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