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У Києві очікують хуртовини та пориви вітру, - ДСНС

Перший рівень небезпеки означає, що погодні умови можуть нести загрозу, утім не спричинять глобальної шкоди
Уночі та вранці 15 січня у Києві будуть пориви вітру 15-20 м/с та місцями хуртовини першого рівня небезпеки.
У Києві очікують хуртовини та пориви вітру, - ДСНС ДСНС

Також зазначили, що до кінця дня 14 січня вночі та вранці 15 січня у Києві та Київській області пориви вітру будуть 15-20 м/с. Перший рівень небезпеки означає, що погодні умови можуть нести загрозу, утім не спричинять глобальної шкоди, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 11 січня, під час катання на снігоході по Київському водосховищу провалилися під кригу три чоловіка, один врятувався самостійно, а двоє вибратися на поверхню не змогли.

Додамо, що у п’ятницю, 11 січня, у Харкові через снігопад обвалився дах торгового павільйону, унаслідок інциденту постраждали троє людей.

 

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14 01 2019 17:19
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