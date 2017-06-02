У Києві отруїлися 42 дитини зі школи-інтернату
Кількість постраждалих склала 42 дитини, станом на ранок 6 лютого на стаціонарному лікуванні перебуває восьмеро дітей.
З 4 лютого заняття в навчальному закладі призупинено, повідомили в Держспоживслужбі.
Згідно з повідомленням, у школі виявлено низку порушень, серед яких неналежне зберігання продуктів; відсутність маркування замороженої свинини та відсутність документів на курячі яйця.
Крім того перевіряючі зазначили неналежний санітарний стан приміщень харчоблоку; порушення правил миття посуду та відсутність резервного гарячого водопостачання.
Співробітники Госпотребслужбы також звернулися в поліцію з листом про необхідність порушення кримінальної справи за ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).
Нагадаємо, 27 січня в двох різних районах Київської області сталося масове отруєння дітей. Загалом отруїлися 37 дітей і 2 дорослих. У Броварському районі в дитячому садку села Гоголів отруїлися 11 дітей і 2 дорослих. У місті Вишгород в школі №3 "Сузір'я" отруїлися 26 дітей.
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