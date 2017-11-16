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У Києві озброєні грабіжники вкрали в чоловіка сумку з 3 млн грн

Напад стався біля відділення банку
У середу, 15 листопада, в Києві невідомі скоїли розбійний напад на чоловіка і вкрали в нього 3 мільйони гривень.
У Києві озброєні грабіжники вкрали в чоловіка сумку з 3 млн грн Фото: wallnews.info

Напад було скоєно приблизно об 11:00 біля відділення банку на проспекті Перемоги, повідомляє УНН з посиланням на поліцію.

Троє невідомих у балаклавах з пістолетами вдарили чоловіка по голові і відібрали в нього сумку. Потім злочинці втекли з місця події на автомобілі Volkswagen Passat.

Як стало відомо, гроші не належали потерпілому, а були власністю іншого громадянина. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій".

Нагадаємо, що в одному з кафе на вулиці Ярославів Вал у Києві кишенькові злодії обікрали колишнього міністра економіки в уряді Юлії Тимошенко Сергія Терьохіна.

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16 11 2017 15:57
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