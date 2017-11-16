CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 15 листопада, в Києві невідомі скоїли розбійний напад на чоловіка і вкрали в нього 3 мільйони гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві озброєні грабіжники вкрали в чоловіка сумку з 3 млн грн
Напад стався біля відділення банку
Фото: wallnews.info
Напад було скоєно приблизно об 11:00 біля відділення банку на проспекті Перемоги, повідомляє УНН з посиланням на поліцію.
Троє невідомих у балаклавах з пістолетами вдарили чоловіка по голові і відібрали в нього сумку. Потім злочинці втекли з місця події на автомобілі Volkswagen Passat.
Як стало відомо, гроші не належали потерпілому, а були власністю іншого громадянина. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій".
Нагадаємо, що в одному з кафе на вулиці Ярославів Вал у Києві кишенькові злодії обікрали колишнього міністра економіки в уряді Юлії Тимошенко Сергія Терьохіна.
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16 11 2017 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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