CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 17 червня, на Контрактовій площі в Києві до 125-річчя київського електричного трамвая відбувся "Парад трамваїв".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві парадом відзначили 125-річчя міського трамваю, – ФОТО
Влада Києва каже, що зараз київські трамваї щодня перевозять 400 тис. пасажирів
Фото: unian.ua
Про це повідомляє BBC.
У параді взяли участь 20 моделей різноманітних трамваїв – від найстаріших до сучасних.
Фото: unian.ua
Фото: unian.ua
У церемонії відкриття параду взяв участь мер Віталій Кличко.
Фото: unian.ua
Влада Києва каже, що зараз київські трамваї щодня перевозять 400 тис. пасажирів. За словами мера, Київ нещодавно закупив 13 сучасних трамваїв із низькою підлогою, зокрема польські "PESA" (10 вагонів) та львівські "Електрон" (3).
Фото: unian.ua
Нагадаємо, українська компанія "Татра-Південь" випустила нову модель трамвайного вагона.
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17 06 2017 22:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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