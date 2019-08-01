У Києві патрульні під час переслідування порушника врізалися у вантажівку "Київавтодору"

У вівторок, 8 січня, в Києві на бульварі Дружби Народів сталася аварія за участю поліцейського автомобіля Toyota Prius і "Газелі" співробітників "Київавтодору".

За словами водія "Газелі", він зупинився на узбіччі, щоб висадити бригаду на очищення снігу. Через деякий час після зупинки чоловік відчув удар, а коли він вийшов з автомобіля, то побачив, що в його вантажівку врізалася машина патрульної поліції, повідомляє "Інформатор".

Патрульні розповіли, що переслідували позашляховик Toyota Land Cruiser, не помітили припарковану на узбіччі "Газель", не встигли вчасно зупинитися і врізалися в неї.



Фото: Інформатор

Водій позашляховика, що його переслідували поліцейські, рухався в бік автовокзалу по бульвару Дружби Народів. Чоловік побачив, що його намагаються зупинити і, проїхавши перехрестя, притиснувся до узбіччя. Зупинившись, він побачив, як машина поліцейських влетіла в задню частину "Газелі". Після аварії патрульні все ж забрали у водія Land Cruiser документи і сказали чекати, поки вони не закінчать оформлення ДТП.



Фото: Інформатор