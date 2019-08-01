Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві патрульні під час переслідування порушника врізалися у вантажівку "Київавтодору"

Постраждалих у ДТП немає
У вівторок, 8 січня, в Києві на бульварі Дружби Народів сталася аварія за участю поліцейського автомобіля Toyota Prius і "Газелі" співробітників "Київавтодору".
У Києві патрульні під час переслідування порушника врізалися у вантажівку "Київавтодору" Фото: Інформатор

За словами водія "Газелі", він зупинився на узбіччі, щоб висадити бригаду на очищення снігу. Через деякий час після зупинки чоловік відчув удар, а коли він вийшов з автомобіля, то побачив, що в його вантажівку врізалася машина патрульної поліції, повідомляє "Інформатор".

Патрульні розповіли, що переслідували позашляховик Toyota Land Cruiser, не помітили припарковану на узбіччі "Газель", не встигли вчасно зупинитися і врізалися в неї.


Фото: Інформатор

Водій позашляховика, що його переслідували поліцейські, рухався в бік автовокзалу по бульвару Дружби Народів. Чоловік побачив, що його намагаються зупинити і, проїхавши перехрестя, притиснувся до узбіччя. Зупинившись, він побачив, як машина поліцейських влетіла в задню частину "Газелі". Після аварії патрульні все ж забрали у водія Land Cruiser документи і сказали чекати, поки вони не закінчать оформлення ДТП.


Фото: Інформатор

Відзначимо, що 2 січня на Львівщині у Золочівському районі маршрутний автобус із пасажирами злетів у кювет.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 01 2019 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.