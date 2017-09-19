У Києві перекрили вулицю Грушевського через мітинг медиків: встановлені рамки металошукачів
На Європейській площі та площі Слави величезні затори, повідомляє у Twitter Алекс Рябчин.
За словами Рябчина, Грушевського перекрили через мітинг медиків, які протестують проти медичної реформи.
У поліції Києва "Українській правді" повідомили, що рух у центрі міста перекрито у зв’язку з запланованими акціями протесту.
"Сьогодні біля Верховної Ради заплановані кілька акцій протесту. Наймасовіша – медиків і медичних профспілок. Вони анонсували до 7 тисяч осіб. Тому вжиті такі заходи безпеки. Встановлені фільтраційні рамки, чергує 3,5 тисячі поліцейських і працівників Нацгвардії. Проводиться поверхнева перевірка", - сказала речник поліції Києва Оксана Блищик.
Нагадаємо, що виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що лікарів та медичних працівників змушують брати участь у мітингу проти реформи охорони здоров‘я.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа