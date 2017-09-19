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У Києві перекрили вулицю Грушевського через мітинг медиків: встановлені рамки металошукачів

На мітингу очікують близько 7 тис людей
У вівторок, 19 вересня, вулиця Грушевського у центрі Києва перекрита. Встановлені рамки металошукачів.
У Києві перекрили вулицю Грушевського через мітинг медиків: встановлені рамки металошукачів Фото: twitter.com/alexrbchn

На Європейській площі та площі Слави величезні затори, повідомляє у Twitter  Алекс Рябчин.

За словами Рябчина, Грушевського перекрили через мітинг медиків, які протестують проти медичної реформи.

У поліції Києва "Українській правді" повідомили, що рух у центрі міста перекрито у зв’язку з запланованими акціями протесту.

"Сьогодні біля Верховної Ради заплановані кілька акцій протесту. Наймасовіша – медиків і медичних профспілок. Вони анонсували до 7 тисяч осіб. Тому вжиті такі заходи безпеки. Встановлені фільтраційні рамки, чергує 3,5 тисячі поліцейських і працівників Нацгвардії. Проводиться поверхнева перевірка", - сказала речник поліції Києва Оксана Блищик.

Нагадаємо, що виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що лікарів та медичних працівників змушують брати участь у мітингу проти реформи охорони здоров‘я.

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19 09 2017 09:57
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