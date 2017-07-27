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У Києві перекриють декілька вулиць через хресну ходу

З 27 по 30 липня в столиці пройдуть урочистості до річниці хрещення Київської Русі-України
У зв'язку з проведенням урочистих заходів з нагоди річниці хрещення Київської Русі-України в центрі Києва з 27 до 30 липня буде обмежено рух на декількох вулицях.
У Києві перекриють декілька вулиць через хресну ходу Фото: Владислав Мусієнко

Сьогодні, 27 липня, зокрема, пройде хресна хода. Тому з 11:00 до 16:30 рух усіх видів транспорту обмежать на таких вулицях: вул. Грушевського (від вул. Шовковичної до Європейської площі); Європейська площа; Володимирський узвіз (від Поштової площі до Європейської); вул. Трьохсвятительська; вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до Європейської площі); Паркова дорога (від Європейської площі до алеї Героїв Крут), йдеться в розпорядженні КМДА.

Також на 27 і 29 липня були внесені зміни в роботу громадського транспорту.

Відзначимо, що УПЦ оприлюднили програму святкування Дня Хрещення Русі. Повідомляли, що 27 липня о 13:30 усі віруючі хресною ходою вирушать із Володимирської гірки центральними вулицями столиці у Свято-Успенську Києво-Печерську лавру, де предстоятель УПЦ у співслужінні архієреїв УПЦ і представників різних помісних церков здійснить нічні чування.

Нагадаємо, що 2016 році УПЦ Московського патріархату організувала хресний хід на Київ зі сходу і заходу. 27 липня, напередодні святкування дня Хрещення Русі-України, учасники двох походів зустрілися в Києві на Володимирській гірці і разом пройшлися до Києво-Печерської лаври. В УПЦ МП заявили, що в ході взяли участь 80 тис осіб. Поліція нарахувала не більше 10 тис учасників в Києві.

18 травня 2017 року під Верховною Радою відбувся молебень священників і прихожан Української православної церкви Московського патріархату. Вони протестували проти двох законопроектів №4511 та №4128: про особливий статус релігійних організацій, "керівні центри" яких знаходяться в державі-агресорі щодо України, і про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості.

Там же був помічений священик із пачкою грошей в руках.

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27 07 2017 10:37
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