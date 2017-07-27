У Києві перекриють декілька вулиць через хресну ходу

З 27 по 30 липня в столиці пройдуть урочистості до річниці хрещення Київської Русі-України

У зв'язку з проведенням урочистих заходів з нагоди річниці хрещення Київської Русі-України в центрі Києва з 27 до 30 липня буде обмежено рух на декількох вулицях.

Сьогодні, 27 липня, зокрема, пройде хресна хода. Тому з 11:00 до 16:30 рух усіх видів транспорту обмежать на таких вулицях: вул. Грушевського (від вул. Шовковичної до Європейської площі); Європейська площа; Володимирський узвіз (від Поштової площі до Європейської); вул. Трьохсвятительська; вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до Європейської площі); Паркова дорога (від Європейської площі до алеї Героїв Крут), йдеться в розпорядженні КМДА.

Також на 27 і 29 липня були внесені зміни в роботу громадського транспорту.

Відзначимо, що УПЦ оприлюднили програму святкування Дня Хрещення Русі. Повідомляли, що 27 липня о 13:30 усі віруючі хресною ходою вирушать із Володимирської гірки центральними вулицями столиці у Свято-Успенську Києво-Печерську лавру, де предстоятель УПЦ у співслужінні архієреїв УПЦ і представників різних помісних церков здійснить нічні чування.