У Києві перенесли запуск єдиного електронного квитка

Після запуску сервісу пасажири зможуть оплачувати поїздки безконтактною карткою, банківською карткою, "Карткою киянина", QR-кодом у мобільному додатку або на паперовому носії

Тестовий запуск електронного квитка в Києві перенесли на 14 липня, а повноцінно система запрацює до осені 2018 року.

Про це розповів директор департаменту інформаційних технологій КМДА Юрій Назаров, пише Data.ua.

"Ми дійсно планували 1 квітня вже почати тестування, але по ходу реалізації проекту з’явилися додаткові роботи. З урахуванням того, що ми почали опрацьовувати гнучкі моделі тарифів з використанням електронних гаманців, де містянин зможе, наприклад, вибрати на місяць безлімітну поїздку, кількість поїздок і т. д., у нас зсуваються терміни на липень. Орієнтовно 14 липня ми почнемо тестувати систему. Думаю, цей період складе близько трьох місяців, тобто повноцінно на робочу систему ми вийдемо до осені – у жовтні, листопаді", – розповів Назаров.

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Після запуску сервісу пасажири зможуть оплачувати поїздки безконтактною карткою, банківською карткою, "Карткою киянина", QR-кодом у мобільному додатку або на паперовому носії. Також у період тестування працюватиме стара система – квитки можна буде купувати безпосередньо в кондуктора.

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Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон №4121 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті" під час пленарного засідання 17 січня.