У Києві перепоховали останки Олександра Олеся і його дружини

Останки українського письменника Олександра Олеся і його дружини Віри Кандиби перепоховані на території державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника в Києві.

До прощання і поховання поета у Володимирському соборі пройшла панахида. Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною взяв участь у панахиді, інформує "LB.ua".

"Вшанував пам'ять нашого видатного поета Олександра Олеся. Вічна пам'ять!", - підписав Президент фотографію, розміщену в Twitter.

Вшанував пам'ять нашого видатного поета Олександра Олеся. Вічна пам'ять! pic.twitter.com/u0fJupv214 — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 января 2017 г.

На церемонії також були присутні міністр культури Євген Нищук, голова Організації українських націоналістів, перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення Богдан Червак, поет Дмитро Павличко, а також низка інших політичних, громадських і культурних діячів.

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Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.