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У Києві перепоховали останки Олександра Олеся і його дружини

У Володимирському соборі пройшла панахида
Останки українського письменника Олександра Олеся і його дружини Віри Кандиби перепоховані на території державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника в Києві.
У Києві перепоховали останки Олександра Олеся і його дружини Фото:з відкритих джерел

До прощання і поховання поета у Володимирському соборі пройшла панахида. Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною взяв участь у панахиді, інформує "LB.ua".

"Вшанував пам'ять нашого видатного поета Олександра Олеся. Вічна пам'ять!", - підписав Президент фотографію, розміщену в Twitter.

 

На церемонії також були присутні міністр культури Євген Нищук, голова Організації українських націоналістів, перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення Богдан Червак, поет Дмитро Павличко, а також низка інших політичних, громадських і культурних діячів.

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Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.

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29 01 2017 14:56
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