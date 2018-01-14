У Києві перевізники знову підняли вартість проїзду у маршрутках
"Подорожчало пальне і нам довелося підняти вартість проїзду", - сказав один з водіїв.
Деякі перевізники змінили вивіски в транспорті з вартістю квитка, яка вища за попередню на одну-дві гривні, повідомляє "Слово і діло" з посиланням на столичних перевізників.
Відзначається, що проїзд подорожчав у приватних маршрутних мікроавтобусах №201, які курсують між станцією метро Шулявська і Південна і Нікольською Борщагівкою, а також на маршруті №249, який з'єднує станцію метро Лівобережна через Русанівку та Березняки із залізничною станцією Лівий берег. В даний момент ціна виросла з п'яти до шести гривень.
У маршрутці №455, яка з'єднує житловий масив Виноградар з Севастопольською площею, проїзд подорожчав до семи гривень.
Перевізник на 569-му маршруті пообіцяв підняти ціну до шести гривень з 15 січня. Транспорт їздить від станції метро Лук'янівська на ДСК-3 в Отрадне.
Також сказано, що в салонах біля вивіски з ціною названа і причина подорожчання.
Нагадаємо, що ціни на бензини в Україні за 2017 рік зросли на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/літр).
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