У Києві перевізники знову підняли вартість проїзду у маршрутках

Вартість проїзду в столичних маршрутних автобусах підвищили в зв'язку з подорожчанням палива

Проїзд в маршрутках автобусах Києва в черговий раз подорожчав у зв'язку з ростом ціни на паливо.

"Подорожчало пальне і нам довелося підняти вартість проїзду", - сказав один з водіїв.

Деякі перевізники змінили вивіски в транспорті з вартістю квитка, яка вища за попередню на одну-дві гривні, повідомляє "Слово і діло" з посиланням на столичних перевізників.

Відзначається, що проїзд подорожчав у приватних маршрутних мікроавтобусах №201, які курсують між станцією метро Шулявська і Південна і Нікольською Борщагівкою, а також на маршруті №249, який з'єднує станцію метро Лівобережна через Русанівку та Березняки із залізничною станцією Лівий берег. В даний момент ціна виросла з п'яти до шести гривень.

У маршрутці №455, яка з'єднує житловий масив Виноградар з Севастопольською площею, проїзд подорожчав до семи гривень.

Перевізник на 569-му маршруті пообіцяв підняти ціну до шести гривень з 15 січня. Транспорт їздить від станції метро Лук'янівська на ДСК-3 в Отрадне.

Також сказано, що в салонах біля вивіски з ціною названа і причина подорожчання.

Нагадаємо, що ціни на бензини в Україні за 2017 рік зросли на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/літр).