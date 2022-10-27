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У Києві перейменували ще 40 вулиць

Ольга
Матарикіна
Зокрема, у столиці з’явилися вулиці на честь полеглих захисників України: військового Дениса Антіпова, фотокореспондента Макса Левіна, актора Павла Лі, генерала Сергія Кульчицького.
У Києві перейменували ще 40 вулиць Фото: Київська міська рада
У Києві перейменували понад 40 вулиць, провулків і площ, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. 
 
Відповідні рішення ухвалила Київрада під час засідання 27 жовтня, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.
 
Нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни у додатку "Київ Цифровий".
 
Ось деякі з перейменувань, які ухвалила Київрада:
вулиця Славгородська ➡️ вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова
вулиця Карла Маркса ➡️ вулиця Йоганна Вольфганга Ґете
площа Амурська ➡️ площа Васильківська
вулиця Пушкінська ➡️ вулиця Євгена Чикаленка
вулиця Некрасівська ➡️ вулиця Івана Драча
вулиця Краснодарська ➡️ вулиця Ґолди Меїр
вулиця Астраханська ➡️ вулиця Кастуся Калиновського
вулиця Багратіона ➡️ вулиця імені Максима Левіна (фотокореспондента, який загинув у березні 2022 року під Києвом) 
провулок Московський ➡️ провулок Павла Лі (актора, який загинув в Ірпені)
провулок Олександра Бестужева ➡️ провулок Кузьми Скрябіна
площа Героїв Бреста ➡️ площа Чорнобаївська
вулиця Маршала Тимошенка ➡️ вулиця Левка Лук’яненка
вулиця Олександра Матросова ➡️ вулиця Генерала Кульчицького (українського військового, що загинув 2014 року у Слов’янську)
Нагадаємо, на рейтингове електронне голосування у додатку "Київ Цифровий" винесли 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія. 
 
Назви, що отримали найбільшу підтримку киян, були передані до сесійної зали Київради на голосування.
 
 
 
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27 10 2022 20:40
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