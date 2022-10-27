У Києві перейменували ще 40 вулиць

Зокрема, у столиці з’явилися вулиці на честь полеглих захисників України: військового Дениса Антіпова, фотокореспондента Макса Левіна, актора Павла Лі, генерала Сергія Кульчицького.

У Києві перейменували понад 40 вулиць, провулків і площ, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.

Нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни у додатку "Київ Цифровий".

Ось деякі з перейменувань, які ухвалила Київрада:

вулиця Славгородська ➡️ вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова

вулиця Карла Маркса ➡️ вулиця Йоганна Вольфганга Ґете

площа Амурська ➡️ площа Васильківська

вулиця Пушкінська ➡️ вулиця Євгена Чикаленка

вулиця Некрасівська ➡️ вулиця Івана Драча

вулиця Краснодарська ➡️ вулиця Ґолди Меїр

вулиця Астраханська ➡️ вулиця Кастуся Калиновського

вулиця Багратіона ➡️ вулиця імені Максима Левіна (фотокореспондента, який загинув у березні 2022 року під Києвом)

провулок Московський ➡️ провулок Павла Лі (актора, який загинув в Ірпені)

провулок Олександра Бестужева ➡️ провулок Кузьми Скрябіна

площа Героїв Бреста ➡️ площа Чорнобаївська

вулиця Маршала Тимошенка ➡️ вулиця Левка Лук’яненка

вулиця Олександра Матросова ➡️ вулиця Генерала Кульчицького (українського військового, що загинув 2014 року у Слов’янську)

Нагадаємо, на рейтингове електронне голосування у додатку "Київ Цифровий" винесли 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія.

Назви, що отримали найбільшу підтримку киян, були передані до сесійної зали Київради на голосування.