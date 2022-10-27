НОВИНИЗокрема, у столиці з’явилися вулиці на честь полеглих захисників України: військового Дениса Антіпова, фотокореспондента Макса Левіна, актора Павла Лі, генерала Сергія Кульчицького.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві перейменували ще 40 вулиць
Фото: Київська міська рада
У Києві перейменували понад 40 вулиць, провулків і площ, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.
Відповідні рішення ухвалила Київрада під час засідання 27 жовтня, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.
Нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни у додатку "Київ Цифровий".
Ось деякі з перейменувань, які ухвалила Київрада:
вулиця Славгородська ➡️ вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова
вулиця Карла Маркса ➡️ вулиця Йоганна Вольфганга Ґете
площа Амурська ➡️ площа Васильківська
вулиця Пушкінська ➡️ вулиця Євгена Чикаленка
вулиця Некрасівська ➡️ вулиця Івана Драча
вулиця Краснодарська ➡️ вулиця Ґолди Меїр
вулиця Астраханська ➡️ вулиця Кастуся Калиновського
вулиця Багратіона ➡️ вулиця імені Максима Левіна (фотокореспондента, який загинув у березні 2022 року під Києвом)
провулок Московський ➡️ провулок Павла Лі (актора, який загинув в Ірпені)
провулок Олександра Бестужева ➡️ провулок Кузьми Скрябіна
площа Героїв Бреста ➡️ площа Чорнобаївська
вулиця Маршала Тимошенка ➡️ вулиця Левка Лук’яненка
вулиця Олександра Матросова ➡️ вулиця Генерала Кульчицького (українського військового, що загинув 2014 року у Слов’янську)
Нагадаємо, на рейтингове електронне голосування у додатку "Київ Цифровий" винесли 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія.
Назви, що отримали найбільшу підтримку киян, були передані до сесійної зали Київради на голосування.
Раніше на Оболоні з'явилася вулиця Героїв полку Азов, яку перейменували з вулиці Маршала Малиновського.
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27 10 2022 20:40 МЕДІА
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