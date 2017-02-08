Станція "Кловська" першою повністю відмовилася від жетонів

Сплатити проїзд у підземці відтепер можна за qr-кодом

Відсьогодні станція київського метрополітену "Кловська" повністю відмовляється від жетонів, пасажири зможуть оплатити проїзд за qr-кодом.

Каси на станції вже закрито жетони не продаються. Для разової поїздки тепер пасажирам пропонують паперовий квиток з qr-кодом. Квиток діє 30 хвилин після придбання на цій станції і коштує 5 гривень, - повідомляє кореспондент "112.ua".

Як пояснив під час брифінгу 2 серпня заступник голови КМДА Микола Поворозник, станцію "Кловська" обрали першою для повної автоматизації у зв'язку з тим, що тут невеликий пасажиропотік.

Фото: 112.ua

Подібні експерименти планують провести і на інших станціях, зокрема на "Дружби народів" та "Політехнічний інститут".

Як відомо, станції київського метро з невеликим пасажиропотоком першими відмовляться від використання жетонів. Зокрема це станції "Вирлиця", "Кловська", "Червоний хутір" і "Дніпро".

Раніше iPress.ua повідомляв, що з 2 серпня у КП "Київський метрополітен" запустять пілотний проект з продажу одноразових квитків з QR-кодом замість жетонів.

Нагадаємо, 15 липня, у Києві подорожчала вартість проїзду у громадському транспорті.

Так, в метрополітені один жетон чи поповнення картки на одну поїздку коштуватиме 5 гривень, в наземному транспорті ціни зростуть до 4 гривень.

Зазначимо, що при поповненні картки метро на 50 поїздок, кожна окрема коштуватиме 4,5 грн. При цьому залогова вартість картки залишається без змін - 12 грн.