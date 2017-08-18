CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столичну лікарню 17 серпня доставили перукаря, яку побила дружина одного з клієнтів через невдалу зачіску. Жінка від отриманих травм померла.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві перукаря до смерті побила жінка клієнта через "невдалу стрижку"
Загиблій було 29 років
Фото: vseverske.info
Інцидент стався ще 14 серпня. 29-річна майстер перукарні в підземному переході підстригла чоловіка. Через кілька годин до неї прийшла жінка, яка, зі слів свідків, була дуже незадоволена зачіскою чоловіка, і стала бити її.
"Здорового глузду в цій страшній ситуації немає. Людину вбили через неякісний, на думку клієнта, сервіс. А що далі? У що перетворюється наше суспільство? В зграю гієн? Люди, будьте терпиміші, підтримуйте один одного і цінуєте життя", - написав заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.
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18 08 2017 13:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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