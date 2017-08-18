Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві перукаря до смерті побила жінка клієнта через "невдалу стрижку"

Загиблій було 29 років
У столичну лікарню 17 серпня доставили перукаря, яку побила дружина одного з клієнтів через невдалу зачіску. Жінка від отриманих травм померла.
У Києві перукаря до смерті побила жінка клієнта через "невдалу стрижку" Фото: vseverske.info

Інцидент стався ще 14 серпня. 29-річна майстер перукарні в підземному переході підстригла чоловіка. Через кілька годин до неї прийшла жінка, яка, зі слів свідків, була дуже незадоволена зачіскою чоловіка, і стала бити її.

"Здорового глузду в цій страшній ситуації немає. Людину вбили через неякісний, на думку клієнта, сервіс. А що далі? У що перетворюється наше суспільство? В зграю гієн? Люди, будьте терпиміші, підтримуйте один одного і цінуєте життя", - написав заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2017 13:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.