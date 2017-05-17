У Києві під час конвоювання втік арештований, але його знайшли

За результатами якої буде надана правова кваліфікація дій всіх учасників інциденту

У Києві під час конвоювання втік арештований, однак за півтори години його затримали.

Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

Згідно з інформацією, арештований за скоєння крадіжок втік, коли його конвоювали із судової установи до слідчого ізолятора. Це сталося близько 16:35 у районі станції метро "Святошин".

"За тривогою був піднятий особовий склад Святошинського управління поліції та оперативні підрозділи. Був введений оперативний план "Сирена" - і через півтори години втікача затримали за однією із адрес, де він міг з’явитися", - розповіли у поліції

Зараз здійснюється перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація дій всіх учасників інциденту.