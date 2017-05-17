ПОЛІТИКА НОВИНИУ Києві під час конвоювання втік арештований, однак за півтори години його затримали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві під час конвоювання втік арештований, але його знайшли
За результатами якої буде надана правова кваліфікація дій всіх учасників інциденту
Фото: rbc.ua
Про це повідомила прес-служба столичної поліції.
Згідно з інформацією, арештований за скоєння крадіжок втік, коли його конвоювали із судової установи до слідчого ізолятора. Це сталося близько 16:35 у районі станції метро "Святошин".
"За тривогою був піднятий особовий склад Святошинського управління поліції та оперативні підрозділи. Був введений оперативний план "Сирена" - і через півтори години втікача затримали за однією із адрес, де він міг з’явитися", - розповіли у поліції
Зараз здійснюється перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація дій всіх учасників інциденту.
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17 05 2017 22:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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