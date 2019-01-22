У Києві під час лобового зіткнення "Таврії" та "Фольксвагена" загинули три людини

Аварія сталася вранці на вулиці Столичне шосе, повідомляють на сайті столичної поліції.

"За попередньою інформацією, сталося лобове зіткнення. У результаті ДТП загинули обидва водії та пасажир "Таврії", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці з'ясовують обставини і встановлюють механізм ДТП.

Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Українізменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.