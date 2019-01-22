CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Голосіївському районі Києва в результаті зіткнення автомобілів "Таврія" і "Фольксваген" загинули три людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві під час лобового зіткнення "Таврії" та "Фольксвагена" загинули три людини
Загинули обидва водії та пасажир "Таврії"
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Аварія сталася вранці на вулиці Столичне шосе, повідомляють на сайті столичної поліції.
"За попередньою інформацією, сталося лобове зіткнення. У результаті ДТП загинули обидва водії та пасажир "Таврії", - йдеться у повідомленні.
Зараз правоохоронці з'ясовують обставини і встановлюють механізм ДТП.
Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Українізменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.
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22 01 2019 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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