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У Києві під час лобового зіткнення "Таврії" та "Фольксвагена" загинули три людини

Загинули обидва водії та пасажир "Таврії"
У Голосіївському районі Києва в результаті зіткнення автомобілів "Таврія" і "Фольксваген" загинули три людини.
У Києві під час лобового зіткнення "Таврії" та "Фольксвагена" загинули три людини Фото: kyiv.npu.gov.ua

Аварія сталася вранці на вулиці Столичне шосе, повідомляють на сайті столичної поліції.

"За попередньою інформацією, сталося лобове зіткнення. У результаті ДТП загинули обидва водії та пасажир "Таврії", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці з'ясовують обставини і встановлюють механізм ДТП.

Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Українізменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.

 

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22 01 2019 12:35
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