У Києві під час обшуку конвертцентру вилучили 34 млн грн
Під час розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння в здійсненні операцій з імпорту товарів на територію України за заниженою митною вартістю.
Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних підприємств.
В результаті проведених 13 обшуків було виявлено та вилучено понад 34,1 мільйона гривень готівкою в національній та іноземній валюті і 113 печаток підприємств - нерезидентів і підприємств - імпортерів.
Також накладено арешт на 18 поточних банківських рахунків, на яких заблоковано 5,8 мільйона гривень.
Нагадаємо, що в Одесі СБУ спільно з прокуратурою ліквідувала конвертаційний центр з щомісячним обігом у 30 млн грн.
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