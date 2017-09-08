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У Києві під час обшуку конвертцентру вилучили 34 млн грн

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних підприємств
У Києві податкова міліція спільно з ГПУ ліквідували конвертаційний центр з оборотом у понад 120 мільйонів гривень
У Києві під час обшуку конвертцентру вилучили 34 млн грн Фото: facebook.com/gp.gov.ua/

Під час розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння в здійсненні операцій з імпорту товарів на територію України за заниженою митною вартістю.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних підприємств.

В результаті проведених 13 обшуків було виявлено та вилучено понад 34,1 мільйона гривень готівкою в національній та іноземній валюті і 113 печаток підприємств - нерезидентів і підприємств - імпортерів.

Також накладено арешт на 18 поточних банківських рахунків, на яких заблоковано 5,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, що в Одесі СБУ спільно з прокуратурою ліквідувала конвертаційний центр з щомісячним обігом у 30 млн грн.

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09 08 2017 21:59
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