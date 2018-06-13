У Києві під час рейду на "зайців" у транспорті виявили 152 неплатників

У вівторок, 12 червня, працівники КП "Київпастранс" та Національної поліції провели першу спільну цьогорічну перевірку пасажирів наземного громадського транспорту на наявність проїзних квитків та чинних документів, які дають право на безквитковий проїзд.

"Під час перевірки на 627 одиницях наземного громадського транспорту було виявлено 152 безквиткових пасажири. Такі перевірки проводитимуться регулярно. При цьому, кожного разу змінюватимуться маршрути та час перевірок", – написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

У КМДА переконані, що посилити відповідальність пасажирів можна лише через розумний контроль та створення належних умов обслуговування.

"Контроль оплати проїзду – це необхідний захід, який уживають у країнах Європи та всього світу. Статистика щодо безквиткових пасажирів в українській столиці сьогодні більш утішна, ніж у попередні роки, та, на жаль, деяким киянам та гостям міста все ще бракує сумлінного ставлення до оплати проїзду. Спільні рейди працівників КП "Київпастранс" та Національної поліції допоможуть зменшити кількість "зайців" і – за необхідності – захистити працівників підприємства", – зауважив генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко.