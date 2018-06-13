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У Києві під час рейду на "зайців" у транспорті виявили 152 неплатників

Відтепер перевірки пасажирів у наземному громадському транспорті будуть проводиться регулярно
У вівторок, 12 червня, працівники КП "Київпастранс" та Національної поліції провели першу спільну цьогорічну перевірку пасажирів наземного громадського транспорту на наявність проїзних квитків та чинних документів, які дають право на безквитковий проїзд.
У Києві під час рейду на "зайців" у транспорті виявили 152 неплатників Фото: Корреспондент.net

"Під час перевірки на 627 одиницях наземного громадського транспорту було виявлено 152 безквиткових пасажири. Такі перевірки проводитимуться регулярно. При цьому, кожного разу змінюватимуться маршрути та час перевірок", – написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

У КМДА переконані, що посилити відповідальність пасажирів можна лише через розумний контроль та створення належних умов обслуговування.

"Контроль оплати проїзду – це необхідний захід, який уживають у країнах Європи та всього світу. Статистика щодо безквиткових пасажирів в українській столиці сьогодні більш утішна, ніж у попередні роки, та, на жаль, деяким киянам та гостям міста все ще бракує сумлінного ставлення до оплати проїзду. Спільні рейди працівників КП "Київпастранс" та Національної поліції допоможуть зменшити кількість "зайців" і – за необхідності – захистити працівників підприємства", – зауважив генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко.

Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросте до 8 гривень.

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13 06 2018 17:37
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