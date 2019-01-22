У Києві під посольством Росії пройшла акція на підтримку військовополонених моряків
Учасники акції в такий спосіб прийшли нагадати Росії, що вона, порушуючи всі міжнародні норми, незаконно утримує українських громадян – не лише моряків, а й усіх незаконно затриманих в'язнів Кремля, повідомляє "Укрінформ".
Такими акціями в Києві та Львові активісти завершили міжнародний флешмоб на підтримку військовополонених українських моряків.
Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.
Нагадаємо, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.
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