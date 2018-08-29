У Києві під посольством РФ відбувається акція пам'яті загиблих під Іловайськом
На акції під посольством Росії присутні декілька десятків людей. Вони тримають у руках прапори України та плакати, повідомляють у Facebook учасники акції та очевидці, інформує "Громадське".
Організатори акції виклали під посольством РФ хрести із фотографіями загиблих під Іловайськом військових.
Учасники вимагають "покарати президента РФ Володимира Путіна" за загибель українських бійців під Іловайськом у 2014 році.
Додамо, Петро Порошенко заявив, що ціною життям загиблих воїнів на Донбасі Україна зберегла свою незалежність.
Нагадаємо, що, за даними ГПУ, внаслідок Іловайської трагедії загинули 366 українських військових, 429 - отримали поранення різного ступеня, а 300 - потрапили у полон.
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