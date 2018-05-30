Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві під посольством Росії почалася акція пам'яті журналіста Бабченка, - ВІДЕО

Люди обклеюють паркан фотографіями загиблого
У Києві під посольством Росії почалася акція пам'яті журналіста Аркадія Бабченка, якого було вбито вчора ввечері пострілами в спину.
У Києві під посольством Росії почалася акція пам Фото: Радіо Свобода

Перед посольством перебувають здебільшого журналісти, - інформує "Радіо Свобода"

Люди несуть до посольства Росії фотографії Аркадія Бабченка та обклеюють ними вхід до дипустанови.

Відзначимо, що журналістка Христина Бондаренко у Facebook закликала збиратися і приносити квіти до телеканала ATR, де працював ведучим Бабченко.

Також сьогодні о 19:00 на Майдані Незалежності у Києві відбудеться акція вшанування пам'яті вбитого журналіста.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення. У Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей і одна рідна дочка.

Голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко зазначив, що Аркадій Бабченко не звертався в поліцію із заявами про погрози або із запитами на охорону.

Столична поліція розглядає дві версії вбивства.

ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Міністерство внутрішніх справ склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2018 11:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з

Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.