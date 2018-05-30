У Києві під посольством Росії почалася акція пам'яті журналіста Бабченка, - ВІДЕО

Перед посольством перебувають здебільшого журналісти, - інформує "Радіо Свобода".

Люди несуть до посольства Росії фотографії Аркадія Бабченка та обклеюють ними вхід до дипустанови.

Відзначимо, що журналістка Христина Бондаренко у Facebook закликала збиратися і приносити квіти до телеканала ATR, де працював ведучим Бабченко.

Також сьогодні о 19:00 на Майдані Незалежності у Києві відбудеться акція вшанування пам'яті вбитого журналіста.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення. У Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей і одна рідна дочка.

Голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко зазначив, що Аркадій Бабченко не звертався в поліцію із заявами про погрози або із запитами на охорону.

Столична поліція розглядає дві версії вбивства.

ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.