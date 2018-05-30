У Києві під посольством Росії почалася акція пам'яті журналіста Бабченка, - ВІДЕО
Перед посольством перебувають здебільшого журналісти, - інформує "Радіо Свобода".
Люди несуть до посольства Росії фотографії Аркадія Бабченка та обклеюють ними вхід до дипустанови.
Відзначимо, що журналістка Христина Бондаренко у Facebook закликала збиратися і приносити квіти до телеканала ATR, де працював ведучим Бабченко.
Також сьогодні о 19:00 на Майдані Незалежності у Києві відбудеться акція вшанування пам'яті вбитого журналіста.
Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення. У Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей і одна рідна дочка.
Голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко зазначив, що Аркадій Бабченко не звертався в поліцію із заявами про погрози або із запитами на охорону.
Столична поліція розглядає дві версії вбивства.
ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.
Міністерство внутрішніх справ склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.
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