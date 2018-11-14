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У Києві підлітки бризкали в обличчя перехожим сльозогінний газ і знімали на камеру

Розпочато кримінальне провадження за статтею "хуліганство"
У Києві троє підлітків бризкали в обличчя потерпілим сльозогінний газ і знімали це на відеокамеру. Їх затримали патрульні поліцейські.
У Києві підлітки бризкали в обличчя перехожим сльозогінний газ і знімали на камеру

За даними правоохоронців, інцидент стався в Подільському районі столиці. Найстарший з підлітків підходив до жінок на вулиці і бризкав їм в обличчя з газового балончика, тоді як його друзі знімали це на відео.

"Наряд патрульної поліції зупинив правопорушників. Це місцеві жителі 2005, 2003 і 2001 років народження. Зараз вони дають пояснення. Вирішується питання про затримання 16-річного учасника, який безпосередньо застосовував до потерпілих спецзасіб, за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомляє прес-служба столичної поліції.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення загрожує до семи років позбавлення волі.

Нещодавно в Ірпені (Київська область) двоє підлітків віком 16 і 17 років до смерті побили 49-річного бездомного. Слідство вважає, що молоді люди розпивали алкоголь на березі озера біля притулку бездомного чоловіка. У якийсь момент між ними виник конфлікт, під час якого підлітки почали бити чоловіка ногами по голові та тулубу. Від отриманих травм він помер, а його тіло пізніше знайшли перехожі. 

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14 11 2018 22:24
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