У Києві підлітки на годину зупинили рух електричок, вилізши на дах поїзда, - ФОТО
Дві дівчини і хлопець 14-15 років залізли на дах поїзда на станції "Петрівка" на півночі міста, повідомляє столична поліція на сторінці у.
На прохання правоохоронців злізти з даху електропоїзда підлітки реагували агресивно і погрожували взятися руками за дроти, якщо до них хтось наблизиться.
Залізничникам довелося знеструмити лінію. У результаті робота цієї ділянки залізниці була зупинена на годину.
Фото: соцмережі
Спільними зусиллями правоохоронців, рятувальників і пасажирів "зацеперів" спустили на перон. Звідти їх забрали в Оболонське управління поліції. Там з підлітками провели профілактичну бесіду і відпустили додому.
Відомості про подію внесли в реєстр. Правову кваліфікацію діям підлітків ще не надано.
Нагадаємо, що 15-річний хлопець у Бердичеві Житомирської області отримав тілесні ушкодження у вигляді опіків тіла, знаходячись на нерухомому вагоні залізниці.Як повідомляють у фейсбуці столичної поліції
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