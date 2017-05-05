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У Києві підлітки на годину зупинили рух електричок, вилізши на дах поїзда, - ФОТО

З підлітками провели профілактичну бесіду і відпустили додому
Три підлітки-"зацепери" в п'ятницю, 5 травня, на годину зупинили рух електричок у Києві.
У Києві підлітки на годину зупинили рух електричок, вилізши на дах поїзда, - ФОТО Фото: wikimedia.org

Дві дівчини і хлопець 14-15 років залізли на дах поїзда на станції "Петрівка" на півночі міста, повідомляє столична поліція на сторінці у ">Facebook.

На прохання правоохоронців злізти з даху електропоїзда підлітки реагували агресивно і погрожували взятися руками за дроти, якщо до них хтось наблизиться.

Залізничникам довелося знеструмити лінію. У результаті робота цієї ділянки залізниці була зупинена на годину.


Фото: соцмережі

Спільними зусиллями правоохоронців, рятувальників і пасажирів "зацеперів" спустили на перон. Звідти їх забрали в Оболонське управління поліції. Там з підлітками провели профілактичну бесіду і відпустили додому.

Відомості про подію внесли в реєстр. Правову кваліфікацію діям підлітків ще не надано.

Нагадаємо, що 15-річний хлопець у Бердичеві Житомирської області отримав тілесні ушкодження у вигляді опіків тіла, знаходячись на нерухомому вагоні залізниці.

Як повідомляють у фейсбуці столичної поліції
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05 05 2017 14:15
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