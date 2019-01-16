У Києві підлітки жорстоко побили чоловіка, - ВІДЕО

У центрі Києва біля метро група підлітків жорстоко побила чоловіка.

Про це розповіла Ілона Силенко, опублікувавши в Facebook фото і відео події.

"Зараз я у відділенні (в метро в кімнаті). Публікую, щоб ви впізнали своїх дітей, а точніше не дітей! Приблизно о 20:00 - 20:10 ці нелюди компанією з 10-15 осіб побігли за чоловіком на моїх очах і, збивши його з ніг, почали по-звірячому бити його ногами по печінці, голові. Я почала просити, щоб зупинилися, на що дівчатка кинулися і почали намагатися бити мене. Я викликала поліцію. Вони втекли, але на станції метро ми знову зустрілися і завдяки чоловікові затримали кількох", - написала вона.

Жінка також повідомила, що одна дівчинка накинулася і на неї.

"На мене кинулася найменша, якої немає на фото, але є на відео! Істота жіночої статі в червоній куртці й інша в картатих штанях били так ногами, я шокована дівчатками! Знайте, вони вчаться з кимсь в одному класі! Я жива, ціла. Синяк мине", - додала вона.



Компанія підлітків, яка брала участь у побитті.

Нагадаємо, в Ірпені (Київська область) двоє підлітків віком 16 і 17 років до смерті побили 49-річного бездомного.