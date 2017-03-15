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У Києві підрядники підробили документи та завищили вартість ремонту доріг на 11 млн

Один із виконавців ремонтних робіт ТОВ "Тілльман Інжинірінг" перешкоджав при перевірці
Державна аудиторська служба виявила завищення підрядниками вартості ремонту доріг Києва на суму близько 11 мільйонів гривень.
У Києві підрядники підробили документи та завищили вартість ремонту доріг на 11 млн Фото: volynpost.com

Підрядники безпідставно збільшили обсяги виконаних робіт, внесли в акти виконаних робіт неправдиві відомості про використані матеріали та будівельні машини, а також неправильно застосували норми і розцінки на виконання таких робіт, повідомляє прес-служба Держаудитслужби за результатами проведеної планової ревізії фінансово-господарської діяльності "Київавтодору" за період з 1 січня 2014 року до 1 вересня 2016 року.

Зокрема, один із виконавців ремонтних робіт ТОВ "Тілльман Інжинірінг" перешкоджав фахівцям Держаудитслужби, через що неможливо було провести зустрічну звірку, аби документально підтвердити вартість виконаних робіт з капітального ремонту Південного мосту через Дніпро на суму понад 46 млн грн".

Також під час ревізії виявлено порушення законодавства у сфері закупівель за державні кошти.

"Про результати ревізії повідомлено Київську міську державну адміністрацію, а матеріали контрольного заходу надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України", – підсумували у Держаудитслужбі.

Нагадаємо, що Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") оцінює ситуацію з ямами на дорогах країни як найгіршу за останній час.

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15 03 2017 20:54
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