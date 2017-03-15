У Києві підрядники підробили документи та завищили вартість ремонту доріг на 11 млн
Підрядники безпідставно збільшили обсяги виконаних робіт, внесли в акти виконаних робіт неправдиві відомості про використані матеріали та будівельні машини, а також неправильно застосували норми і розцінки на виконання таких робіт, повідомляє прес-служба Держаудитслужби за результатами проведеної планової ревізії фінансово-господарської діяльності "Київавтодору" за період з 1 січня 2014 року до 1 вересня 2016 року.
Зокрема, один із виконавців ремонтних робіт ТОВ "Тілльман Інжинірінг" перешкоджав фахівцям Держаудитслужби, через що неможливо було провести зустрічну звірку, аби документально підтвердити вартість виконаних робіт з капітального ремонту Південного мосту через Дніпро на суму понад 46 млн грн".
Також під час ревізії виявлено порушення законодавства у сфері закупівель за державні кошти.
"Про результати ревізії повідомлено Київську міську державну адміністрацію, а матеріали контрольного заходу надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України", – підсумували у Держаудитслужбі.
Нагадаємо, що Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") оцінює ситуацію з ямами на дорогах країни як найгіршу за останній час.
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