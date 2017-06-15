У Києві підвищили квартплату

Київміськадміністрація затвердила нові тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (квартплата).

Відповідне розпорядження КМДА № 668 від 6 червня 2017 оприлюднено на офіційному сайті КМДА, повідомляє УНІАН.

Розпорядження прийнято у зв'язку зі зверненням виконавців послуг з утримання будинків і прибудинкових територій, які надали відповідні розрахункові матеріали щодо нових тарифів.

Документ зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції в Києві 12 червня.

У поясненні до розпорядження зазначається, що нові тарифи передбачені для 8 тис. 327 будинків столиці (житловий фонд Києва загалом нараховує близько 11 тис. багатоповерхових житлових будинків), які обслуговуються 10 суб'єктами господарювання комунальної власності (керівними компаніями з обслуговування житлового фонду всіх 10 районів столиці).

Середній розмір тарифу для цих будинків становить 6,43 грн за 1 кв. м з ПДВ. Зараз тариф становить 3-5 грн залежно від керівної компанії.

Влада міста залишає можливість населенню платити за послугу за стимулюючими тарифами - 10% знижки (така ж діє і сьогодні), якщо оплата здійснюється до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

У документі не вказана дата введення нових тарифів, водночас відзначається, що розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Своїм рішенням влада міста визнає розпорядження про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків таким, що втратило чинність, яке затверджене 30 квітня 2015 №442.

У розпорядженні зазначається, що своїм рішенням влада ставить за мету введення тарифів на економічно обґрунтованому рівні та надання послуг населенню на належному рівні.

Нові тарифи, за словами столичної влади, "дозволять подолати збитковість надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій, поліпшити якість обслуговування населення та призведуть до економії бюджетних коштів завдяки відсутності необхідності у виділенні дотацій з бюджету на покриття різниці в тарифах".