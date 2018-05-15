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У Києві підвищили проїзд у громадському транспорті до 8 грн

Влада Києва мотивує підвищення ціни проїзду тим, що зросли тарифи на електроенергію, дизельне паливо, вартість шин і рівень інфляції
З 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросте до 8 гривень.
У Києві підвищили проїзд у громадському транспорті до 8 грн Фото: ukrinform.ua

"З 14 липня встановлюється новий тариф на проїзд в міському транспорті столиці. Пасажири, які користуються проїзними квитками на місяць і безконтактними картками, при їх поповненні будуть платити за одну поїздку від 6,3 гривень, - повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. - Тобто міська адміністрація встановлює максимально низьку вартість проїзду саме для киян, які користуються транспортом постійно, а 8 гривень будуть платити пасажири, що користуються міським громадським транспортом іноді, або гості столиці".

"Це складне рішення. І ми змушені були його прийняти, щоб уникнути загрози транспортного колапсу в столиці", - сказав Давтян, повідомляється на сайті КМДА.

Зараз економічно обгрунтований тариф на перевезення одного пасажира, що враховує всі витрати, становить в метро - 8,27 грн, в наземному транспорті - 8,77 грн.

При цьому, будуть збережені всі пільги на проїзд громадським транспортом: для пенсіонерів, ветеранів АТО, чорнобильців та інших пільгових категорій населення проїзд залишиться безкоштовним.

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15 05 2018 12:46
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