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У Києві після дощу затопило дорогу біля метро "Лівобережна", - ФОТО, ВІДЕО

Поблизу метро "Лівобережна" величезні затори, оскільки під метромостом неможливо проїхати
У понеділок, 23 липня, після короткого дощу дороги біля метро "Лівобережна" у Києві повністю затопило.
У Києві після дощу затопило дорогу біля метро "Лівобережна", - ФОТО, ВІДЕО Фото: VFOKUSE.ORG

"Можна звичайно іронізувати над ситуацією, але то сміх над собою, бо люди терплять постійні знущання і обмежуються селфі на фоні "озера на дорозі", замість боротьби", - написала у Facebook Лідія Гончаренко.

Як повідомляє "Київ оперативний", поблизу метро "Лівобережна" величезні затори, оскільки під метромостом неможливо проїхати.

Нагадаємо, що 28 червня в Івано-Франківській області злива підтопила 188 житлових будівель, 12 прибудинкових території, 1250 присадибних ділянок, зруйнувала дев'ять кілометрів автомобільних доріг та пошкодила п'ятдесят чотири кілометри доріг місцевого значення і дев'ять мостів.

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23 07 2018 15:18
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