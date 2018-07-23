CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 23 липня, після короткого дощу дороги біля метро "Лівобережна" у Києві повністю затопило.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві після дощу затопило дорогу біля метро "Лівобережна", - ФОТО, ВІДЕО
Поблизу метро "Лівобережна" величезні затори, оскільки під метромостом неможливо проїхати
Фото: VFOKUSE.ORG
"Можна звичайно іронізувати над ситуацією, але то сміх над собою, бо люди терплять постійні знущання і обмежуються селфі на фоні "озера на дорозі", замість боротьби", - написала у Facebook Лідія Гончаренко.
Як повідомляє "Київ оперативний", поблизу метро "Лівобережна" величезні затори, оскільки під метромостом неможливо проїхати.
Нагадаємо, що 28 червня в Івано-Франківській області злива підтопила 188 житлових будівель, 12 прибудинкових території, 1250 присадибних ділянок, зруйнувала дев'ять кілометрів автомобільних доріг та пошкодила п'ятдесят чотири кілометри доріг місцевого значення і дев'ять мостів.
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23 07 2018 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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