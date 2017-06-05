У Києві після реконструкції відкрилася наземна пішохідна частина Поштової площі, – ФОТО
Як повідомляє прес-служба КМДА, на верхній частині пішохідної зони Поштової площі, яка виходить на Володимирський узвіз, міський голова відкрив скульптурну композицію авторства київського митця Володимира Журавля. Це фігури чотирьох дітей – трьох хлопчиків та дівчинки, прообрази Кия, Щека, Хорива та їх сестри Либіді, які запускають паперові кораблики Дніпром.
Діти граються корабликами на карті міста, де позначені цікаві для туристів місця: пам’ятники, церкви, парки тощо. По периметру можна прочитати українською й англійською фрагмент з "Повісті временних літ" Нестора-літописця про заснування Києва.
Фото: kiev.klichko.org
Кличко зазначив, що після відкриття "дитячого" пам’ятника у столиці може з’явитися нова традиція для молодят, які хочуть дитину конкретної статі: приїхати на Поштову та потерти фігурку хлопчика або дівчинки.
"Якщо потерти одночасно двох хлопчиків, то точно буде двійня", – пожартував мер.
Фото: kiev.klichko.org
Фото: kiev.klichko.org
На Поштовій площі розширили прогулянкову зону та облаштували крім центрального прохід з тротуарної частини Володимирського узвозу через новий оглядовий майданчик.
На площі вже працює фонтан, облаштовані клумби та газони, висаджені молоді дерева.
До Поштової площі Кличко спустився фунікулером. Біля верхнього виходу мер оглянув першу встановлену в Києві автоматичну вбиральню. Вона стилізована під старовинну тумбу для афіш і не псує зовнішнього вигляду міста. Втілювати проект допомагають французькі фахівці.
Фото: kiev.klichko.org
Всередині кабіна повністю автоматизована. Після використання унітаз та підлога дезінфікуються, щоб прийняти наступного відвідувача. Цей процес займає одну хвилину. Вартість послуги складає 1 гривню, яка йтиме на оплату комунальних послуг.
До кінця року у столиці планують встановити 10 таких кабін. На їх встановлення місто не витрачатиме жодної копійки, оскільки це інвестиційний проект, зазначили в прес-службі.
Фото: kiev.klichko.org
За словами представника інвестора, витрати на встановлення компенсують за рахунок розміщення реклами на вбиральні.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко має намір встановити в столиці гігантський прапор України.
У Києві в 2017 році почнеться будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.
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