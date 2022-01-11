У Києві після ворожих обстрілів повністю відновлене постачання води та світла

У Києві повністю відновили постачання води та електроенергії, які зникли внаслідок російських обстрілів зранку 31 жовтня.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Фахівці Київводоканалу та ДТЕК працювали майже добу. Ще ввечері 31 жовтня у ДТЕК повідомили про відновлення світла для всіх 350 тисяч квартир у Києві, які залишились без електроенергії через обстріли.

Однак у столиці ввели екстрені обмеження електропостачання, оскільки внаслідок обстрілів виник дефіцит в енергосистемі. Тож частина споживачів тимчасово без світла, відповідно до потреб енергосистеми.

Зранку 31 жовтня російські війська здійснили масований обстріл по низці областей: поцілили по об'єктах енергосистеми. У Києві пролунало щонайменше десять вибухів. Подекуди в місті зникло електро- та водопостачання, був нестабільний мобільний зв'язок.

Дронами й ракетами окупанти пошкодили 18 об'єктів у 10 регіонах, більшість із яких – енергетичні. Повітряні сили збили 44 із понад 50 крилатих ракет. Щонайменше 13 людей постраждали.

Раніше повідомлялось, що проблеми з енергопостачанням обіцяють у семи областях.