У Києві після ворожих обстрілів повністю відновлене постачання води та світла
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Фахівці Київводоканалу та ДТЕК працювали майже добу. Ще ввечері 31 жовтня у ДТЕК повідомили про відновлення світла для всіх 350 тисяч квартир у Києві, які залишились без електроенергії через обстріли.
Однак у столиці ввели екстрені обмеження електропостачання, оскільки внаслідок обстрілів виник дефіцит в енергосистемі. Тож частина споживачів тимчасово без світла, відповідно до потреб енергосистеми.
Зранку 31 жовтня російські війська здійснили масований обстріл по низці областей: поцілили по об'єктах енергосистеми. У Києві пролунало щонайменше десять вибухів. Подекуди в місті зникло електро- та водопостачання, був нестабільний мобільний зв'язок.
Дронами й ракетами окупанти пошкодили 18 об'єктів у 10 регіонах, більшість із яких – енергетичні. Повітряні сили збили 44 із понад 50 крилатих ракет. Щонайменше 13 людей постраждали.
Раніше повідомлялось, що проблеми з енергопостачанням обіцяють у семи областях.
Додати коментар
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими
- Болгарія продовжила програму з розселення українських біженців