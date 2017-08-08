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У Києві півсотні осіб з битами зупинили потяг і розмалювали його, - ВІДЕО

Невідомі затримали поїзд на 25 хвилин
У Києві у понеділок, 7 серпня, на станції ім. Георгія Кирпи близько 50 озброєних людей зупинили та розмалювали 8 вагонів електропоїзда Гребінка – Київ.
У Києві півсотні осіб з битами зупинили потяг і розмалювали його, - ВІДЕО Фото: "Укрзалізниця"

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Держкомпанія заявляє, що це була організована група чисельністю понад 50 осіб у масках.

"Деякі з них – озброєні битами", - йдеться у повідомленні.

Невідомі затримали поїзд на 25 хвилин. 

Зазначається, що чоловіки з битами погрожували локомотивній бригаді та не давали вийти з кабіни машиніста, палили на платформі димові шашки.

Як повідомляється, нападники розфарбовували вагони та знімали все на відео. Також вони не випускали пасажирів з вагонів поїзда.

Зазначається, що після прибуття електропоїзда на станцію "Борщагівка-Технічна" правоохоронці зареєстрували подію.

"Орієнтовні затрати по відновленню фарбування вагонів складуть 150 тис. грн. Термін перефарбування состава складе близько 2 тижнів", - заявили в "Укразалізниці".

Усього у 2017 році вандали розфарбували 42 вагони.

У прес-службах поліції Києва і Київської області повідомили, що не знають про подію. За словами співробітника з УЗ, швидше за все правоохоронці не хочуть розслідувати цей інцидент, оскільки "ніхто з пасажирів не помер", інформує LB.ua.

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08 08 2017 16:45
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