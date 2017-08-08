У Києві півсотні осіб з битами зупинили потяг і розмалювали його, - ВІДЕО

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Держкомпанія заявляє, що це була організована група чисельністю понад 50 осіб у масках.

"Деякі з них – озброєні битами", - йдеться у повідомленні.

Невідомі затримали поїзд на 25 хвилин.

Зазначається, що чоловіки з битами погрожували локомотивній бригаді та не давали вийти з кабіни машиніста, палили на платформі димові шашки.

Як повідомляється, нападники розфарбовували вагони та знімали все на відео. Також вони не випускали пасажирів з вагонів поїзда.