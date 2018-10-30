У Києві платіжки за жовтень прийдуть без субсидій через помилку програмного забезпечення

Киянам пропонують сплатити податки у повному обсязі і отримати субсидії за два місяці у листопаді

У Києві у платіжках за послуги ЖКГ, які отримають кияни у листопаді, не буде відображено розміру призначеної субсидії через некоректну роботу програмного забезпечення "Житлові субсидії".

"Через некоректну роботу програмного забезпечення "Житлові субсидії" та у зв’язку із внесеними змінами у порядок призначення житлової субсидії, у платіжках за послуги ЖКГ, які отримають кияни у листопаді, не буде відображено розміру призначеної субсидії", - йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

У КМДА кажуть не перейматись, адже після усунення недоліку у квитанціях буде відображено суму субсидії за два місяці: жовтень та листопад.

Тобто, громадянам, які за жовтень сплатять житлово-комунальні послуги у повному обсязі, буде здійснено перерахунок з урахуванням суми субсидії.

"Якщо субсидія за жовтень склала 300 грн, а за листопад – 350 грн, то у наступній платіжці (за листопад) субсидія буде складати 350 грн + 300 грн = 650 грн. Якщо із тих чи інших причин громадянин не зміг оплатити комунальні послуги за жовтень у повному обсязі, через що виникла заборгованість, це ніяк не вплине на подальше призначення субсидії", – заявив директор Департаменту соціальної політики Юрій Крикунов.

За його словами, субсидіантам, які користувалися субсидією у неопалювальний (літній) період, перерахунок на опалювальний період буде проведений автоматично, без повторного звернення.

А ті сім'ї, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, матимуть змогу оформити її аж до кінця грудня. У цьому разі субсидія все одно буде призначена від початку опалювального сезону.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко поставив завдання уряду розширити програму субсидій для населення через підвищення цін на газ.

Як відомо, Кабмін ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%.