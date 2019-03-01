У Києві побили 81-річного авіаконструктора ДП "Антонов", прийнявши його за шахрая
Цю інформацію підтвердили в прес-службі підприємства і в столичній поліції, повідомляє "Сегодня".
За інформацією видання, невідомі запідозрили Ковальського в тому, що він шахрай, і накинулися на нього. Поліцейські прибули на виклик і також застосували проти Ковальського силу.
"Його дійсно побили. Він розповів про побої журналістам", - розповіли в прес-службі ДП "Антонов".
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і встановлюють обставини події та осіб, причетних до бійки, зазначають у поліції.
Водночас у прокуратурі Києва заявили, що відкрили ще одне провадження - проти поліцейських, повідомляють на сайті столичної прокуратури.
Також, у Запоріжжі побили і поранили з пістолета одного з лідерів організації "Автоєвросила" Владислава Погорєлова.
Працівники поліції затримали чоловіка, який вистрілив в одного з лідерів "Автоєвросили" у Запоріжжі Владислава Погорєлова.
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