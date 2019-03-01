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У Києві побили 81-річного авіаконструктора ДП "Антонов", прийнявши його за шахрая

Поліцейські також застосували до літнього чоловіка силу
У Києві невідомі побили авіаконструктора держпідприємства "Антонов" 81-річного Віктора Ковальського, який понад 40 років працює на підприємстві і брав участь у розробці і створенні легендарного літака Ан-225 "Мрія".
У Києві побили 81-річного авіаконструктора ДП "Антонов", прийнявши його за шахрая Фото: ТСН

Цю інформацію підтвердили в прес-службі підприємства і в столичній поліції, повідомляє "Сегодня".

За інформацією видання, невідомі запідозрили Ковальського в тому, що він шахрай, і накинулися на нього. Поліцейські прибули на виклик і також застосували проти Ковальського силу.

"Його дійсно побили. Він розповів про побої журналістам", - розповіли в прес-службі ДП "Антонов".

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і встановлюють обставини події та осіб, причетних до бійки, зазначають у поліції.

Водночас у прокуратурі Києва заявили, що відкрили ще одне провадження - проти поліцейських, повідомляють на сайті столичної прокуратури.

Також, у Запоріжжі побили і поранили з пістолета одного з лідерів організації "Автоєвросила" Владислава Погорєлова.

Працівники поліції затримали чоловіка, який вистрілив в одного з лідерів "Автоєвросили" у Запоріжжі Владислава Погорєлова.

 

 

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03 01 2019 14:47
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