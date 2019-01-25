У Києві побили і пограбували знімальну групу "Стоп корупції"
Журналісти, разом з двома правозахисниками, прибули на місце, де незаконно добувають пісок. Там їх зустріли озброєні молодики, які забезпечували проїзд вантажівкам з краденим піском.
"Бандити приснули газом в обличчя журналісту, повалили на сніг і почали гамселити. Була стрільба та погрози, що наступного разу вб’ють", - повідомив координатор проекту "Стоп корупції" Роман Бочкала у Facebook.
В результаті, згідно із повідомленням, одному журналісту вибили зуба, а у оператора гематома на потилиці та провали в пам‘яті.
Бочкала додав, що автівку, на якій приїхали журналісти, порубали сокирою і розбили скло. Нападники забрали сумку з документами і грошима і поїхали геть.
"Зловмисники забрали сумку з документами і грошима одного з побитих і поїхали. Поліція оголосила план-перехоплення по місту Київ", - написав він.
За його словами на Видубичах знаходиться найбільша в столиці незаконна точка видобутку піску з річним обсягом - 100 млн грн.
"Ця земля була в оренді у компанії "Мостобуд". Київрада розірвала його на останній сесії 2018 року, однак піщані нелегали продовжують працювати. На очах у правоохоронців. Може тому браконьєри ведуть себе так зухвало?? Чи не це їм розв’язує руки?", - написав Бочкала.
Пізніше у "Стоп Корупції" опублікували відео, як на територію "Мостобуду" прибула поліція.
Нагадаємо, у 2018 році зафіксували 235 випадків порушень свободи слова в Україні, за винятком окупованих територій. Такими є дані щорічного дослідження Інституту масової інформації "Барометр свободи слова".
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