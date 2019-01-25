У Києві побили і пограбували знімальну групу "Стоп корупції"

Охоронці побили і пограбували знімальну групу, яка знімала сюжет про незаконний видобуток піску в районі метро "Видубичі"

У Києві напали на знімальну групу "Стоп корупції", яка знімала видобуток піску на Видубичах.

Журналісти, разом з двома правозахисниками, прибули на місце, де незаконно добувають пісок. Там їх зустріли озброєні молодики, які забезпечували проїзд вантажівкам з краденим піском.

"Бандити приснули газом в обличчя журналісту, повалили на сніг і почали гамселити. Була стрільба та погрози, що наступного разу вб’ють", - повідомив координатор проекту "Стоп корупції" Роман Бочкала у Facebook.