У Києві побили радника глави МВС Шкіряка, - ВІДЕО

У центрі Києва біля будівлі Вищого спеціалізованого суду побили радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка.

На виході з будівлі між Шкіряком і людьми, які прийшли підтримати на суді прикордонника Сергія Колмогорова, сталася перепалка. Радника міністра оточила юрба. Потім з криками "нарешті ми до тебе дісталися" вони почали його бити, пише LB.ua.

З натовпу радника голови МВС витягли співробітники Нацполіції.

Перед початком засідання Шкіряк заявив, що повністю підтримує Колмогорова, вважає його невинним, а також висловив надію, що суд ухвалить рішення про перегляд справи.

Нагадаємо, Маріупольський суд засудив українського прикордонника Сергія Колмогорова до 13 років в'язниці за виконання наказу зупинити машину з порушниками на блокпосту, в результаті чого загинула жінка. Держприкордонслужба і ветерани-прикордонники сподіваються на перегляд вироку. Апеляційний суд залишив вирок чинним. Зараз справу розглядає Вищий спецсуд.