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У Києві побили водія Саакашвілі

Медики діагностували у водія "важкий струс мозку"
Вночі невідомі у Києві побили водія екс-губернатора Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.
У Києві побили водія Саакашвілі Міхеїл Саакашвілі. Фото: odessa-life.od.ua

"Після того як за останній місяць в Грузію депортували всіх моїх охоронців і журналіста, який супроводжував мене і висвітлював мою діяльність, я залишився тільки з моїм водієм Володимиром. Він возив мене і допомагав по господарству. Сьогодні вночі двоє невідомих зустріли його біля будинку і жорстоко побили", - написав Саакашвілі у Facebook.

За словами водія, він пригадує, що впізнав припарковані автівки, які, зазвичай, їздять за ним з Саакашвілі. Чоловік каже, що двоє нападників були спортивного вигляду і "явно чекали біля під'їзду".

Медики діагностували у водія Саакашвілі "важкий струс мозку".

"Владне ОЗУ, яке намагається вижити мене з України, одного за іншим прибирає моє безпосереднє оточення. Погано мене знаєте, с-ки!", – написав екс-губернатор Одещини.

Як відомо, 17 листопада екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів.

Раніше Саакашвілі вже заявляв про видворення з України співробітника грузинської телекомпанії Тамазо ШавшишвіліВ одеських ЗМІ Шавшишвілі називали особистим фотографом і відеооператором Саакашвілі.

У п'ятницю, 17 листопада, СБУ спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії.

Нагадаємо, що Служба безпеки заборонила депутату парламенту Грузії Кобі Накопії в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Окрім того, троє людей з оточення Саакашвілі – Давида Макішвілі, Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе – примусово видворили в Грузію.

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