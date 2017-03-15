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У Києві почалося екстрене засідання РНБО, - онлайн-трансляція

На порядку денному засідання - введення санкцій щодо "Сбербанку"
Рада національної безпеки і оборони України почала екстрене засідання.
У Києві почалося екстрене засідання РНБО, - онлайн-трансляція Фото: twitter.com/APUkraine

"Почалося екстрене засідання РНБО", - повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко у своєму мікроблозі Twitter.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", в порядку денному засідання - питання введення санкцій відносно ПАТ "Сбербанк" (Київ), "дочки" Сбербанку Росії.

"Зараз почалося засідання РНБО з питання "Сбербанк", - повідомило джерело.

На початку засідання Петро Порошенко повідомив, що мета української влади - відновлення суверенітету країни.

"Наша мета - відновлення суверенітету України", - процитував Президента Цеголко.

Нагадаємо, що учасники торгової блокади ОРДЛО планують самостійно закривати відділення російського "Сбербанку" в Україні, якщо цього не зробить Кабінет міністрів.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".

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