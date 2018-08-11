У Києві почали вирубку лісу біля станції метро "Лісова", - ФОТО
"Невідомими особами проводилася самовільна рубка на території кв. №57 Дніпровського лісництва. Лісовий охороною Дніпровського лісництва КП "Дарницьке лісопаркове господарство" о 7:30 ранку було зупинено вказане порушення і відібрані у зловмисників дві бензопили, на місце злочину викликані наряди поліції", - повідомило комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство".
На сайті "Київзеленбуду" йдеться, що влітку 2018 року в кварталі №57 відбулося масове засихання соснових насаджень - загинули кілька близько 300 дерев.
Фото: КП "Дарницьке лісопаркове господарство"
Було встановлено, що в деревах були просвердлені дірки, в які, імовірно, залили отруту.
Фото: КП "Дарницьке лісопаркове господарство"
Поліція станом на початок жовтня не побачила підстав для відкриття кримінальної справи за фактом знищення дерев.
Фото: КП "Дарницьке лісопаркове господарство"
Нагадаємо. що на початку жовтня Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів". Закон №5495 в декілька разів підвищує штрафи за незаконну вирубку і знищення лісових культур та молодняка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку