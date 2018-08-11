У Києві почали вирубку лісу біля станції метро "Лісова", - ФОТО

Влітку там зрізали не менше 300 дерев

Вранці 8 листопада в Києві почали вирубку раптово висохлого лісу біля станції метро "Лісова" (ділянка між Бориспільським проспектом і вулицею Кіото).

"Невідомими особами проводилася самовільна рубка на території кв. №57 Дніпровського лісництва. Лісовий охороною Дніпровського лісництва КП "Дарницьке лісопаркове господарство" о 7:30 ранку було зупинено вказане порушення і відібрані у зловмисників дві бензопили, на місце злочину викликані наряди поліції", - повідомило комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство".

На сайті "Київзеленбуду" йдеться, що влітку 2018 року в кварталі №57 відбулося масове засихання соснових насаджень - загинули кілька близько 300 дерев.



Фото: КП "Дарницьке лісопаркове господарство"

Було встановлено, що в деревах були просвердлені дірки, в які, імовірно, залили отруту.



Фото: КП "Дарницьке лісопаркове господарство"

Поліція станом на початок жовтня не побачила підстав для відкриття кримінальної справи за фактом знищення дерев.



Фото: КП "Дарницьке лісопаркове господарство"

Нагадаємо. що на початку жовтня Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів". Закон №5495 в декілька разів підвищує штрафи за незаконну вирубку і знищення лісових культур та молодняка.