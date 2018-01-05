У Києві почався першотравневий марш, - ФОТО

У центрі Києва зранку розпочався першотравневий марш.

Навпроти ЦУМу на Хрещатику збираються учасники маршу соціалістів. Серед присутніх є пенсіонери, студенти та школярі, пише "Страна".



Фото: Страна

За словами голови столичної поліції Андрія Крищенка, поліцейські готові до можливих провокацій.



Фото: Страна

Окрім того, по обидва боки Хрещатика від Бессарабського ринку в бік Майдану в дві шеренги вишикувалися поліцейські, передає "Інформатор".



Фото: Інформатор

У шеренгах силовиків - представники Нацгвардії, патрульної поліції і поліції діалогу. Заходи безпеки посилені у зв'язку з анонсованим маршем трудящих.



Фото: Інформатор

Збір на марш оголошений біля станції метро "Хрещатик". Потім колона повинна прямувати на Європейську площу. У марші візьмуть участь профспілки, Соціалістична партія, Соціал-демократична партія, Робоча партія, Партія зелених, військові пенсіонери та силовики.