У Києві почався першотравневий марш, - ФОТО
Навпроти ЦУМу на Хрещатику збираються учасники маршу соціалістів. Серед присутніх є пенсіонери, студенти та школярі, пише "Страна".
Фото: Страна
За словами голови столичної поліції Андрія Крищенка, поліцейські готові до можливих провокацій.
Фото: Страна
Окрім того, по обидва боки Хрещатика від Бессарабського ринку в бік Майдану в дві шеренги вишикувалися поліцейські, передає "Інформатор".
Фото: Інформатор
У шеренгах силовиків - представники Нацгвардії, патрульної поліції і поліції діалогу. Заходи безпеки посилені у зв'язку з анонсованим маршем трудящих.
Фото: Інформатор
Збір на марш оголошений біля станції метро "Хрещатик". Потім колона повинна прямувати на Європейську площу. У марші візьмуть участь профспілки, Соціалістична партія, Соціал-демократична партія, Робоча партія, Партія зелених, військові пенсіонери та силовики.
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