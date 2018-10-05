У Києві поліцейського побили битою через зауваження

Як повідомляють у Відділі комунікації поліції Києва, подія трапилася на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці.

До поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що вони госпіталізували 26-річного чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою голови. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції.

"Встановлено, що потерпілий – поліцейський полку поліції особливого призначення. Неподалік автозаправки на вулиці Богатирській працівник поліції помітив, як водій іномарки порушує правила дорожнього руху, чим створює аварійну ситуацію. Коли спецпризначенець зробив зауваження правопорушнику, той з двома пасажирами агресивно відреагували на критику", – зазначили у Відділі комунікації.

"Зловмисник наздогнав поліцейського, який перебував за кермом на проспекті Степана Бандери та перекрив йому подальший рух. Коли правоохоронець вийшов із автомобіля, троє чоловіків почали кричати на нього, використовуючи нецензурну лайку. У розпалі конфлікту водій «Фольксвагена» витягнув із салону автомобіля бейсбольну биту та вдарив нею працівника поліції по голові", – розповів начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Олексій Журавель.

Через камери відеоспостереження правоохоронці швидко встановили номер машини підозрюваного та відстежили її рух. Чоловіка затримали на вулиці Вацлава Гавела у Солом'янському районі столиці.

"Нападником виявився 18-річний місцевий мешканець, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Свої дії він відмовився пояснювати на підставі статті 63 Конституції України. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – додав Олексій Журавель.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя вчинення злочину.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.



Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua

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