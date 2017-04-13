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У Києві поліцейського затримали на хабарі у $120 тис.

Затриманого відправили під варту з можливістю внесення 1 млн гривень застави
У Києві за вимагання та отримання хабара затримали начальника одного з відділів структурного підрозділу Національної поліції.
У Києві поліцейського затримали на хабарі у $120 тис. Фото:facebook.com/LarysaSargan

Про це повідомила в Facebook прес-секретар Генеральної прокуратури Лариса Сарган.

"Зазначені кошти співробітник правоохоронних органів вимагав за вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного в незаконних оборудках з нерухомістю", - повідомила Сарган.

Відзначають, що поліцейський діяв за попередньою змовою. Йому і його спільникові оголошено про підозру за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Фото:facebook.com/LarysaSargan

Печерським райсуд Києва відправив затриманого під варту з можливістю внесення 1 млн гривень застави. Його співучаснику обрано аналогічний запобіжний захід.

Нагадаємо, співробітники прокуратури затримали на хабарі керівника і заступника начальника регіонального відділення Фонду державного майна України в Київській області.

 
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13 04 2017 19:20
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