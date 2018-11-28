Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві поліцейський кожен місяць привласнював премії підлеглих

Чиновника затримали у службовому кабінеті після отримання чергового отримання грошей
Правоохоронці затримали 40-річного командира батальйону супроводу столичної Нацполіції, який кожен місяць нараховував поліцейським підвищені премії з вимогою повернути йому особисто 75% від цих виплат, що становило приблизно 1000 гривень з працівника.
У Києві поліцейський кожен місяць привласнював премії підлеглих Фото: npu.gov.ua

Чиновника затримали у службовому кабінеті після отримання чергового так званого "траншу" від підлеглих у сумі 18 тисяч гривень, повідомляється на сторінці прокуратури Києва у Facebook.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ("Одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднане з вимаганням") КК України.

Нагадаємо, що в Дніпрі правоохоронці затримали за підозрою у хабарництві старшого оперуповноваженого податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 11 2018 23:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Борис Патон святкує 100-річчя

Борис Патон святкує 100-річчя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.