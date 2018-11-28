CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці затримали 40-річного командира батальйону супроводу столичної Нацполіції, який кожен місяць нараховував поліцейським підвищені премії з вимогою повернути йому особисто 75% від цих виплат, що становило приблизно 1000 гривень з працівника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві поліцейський кожен місяць привласнював премії підлеглих
Чиновника затримали у службовому кабінеті після отримання чергового отримання грошей
Фото: npu.gov.ua
Чиновника затримали у службовому кабінеті після отримання чергового так званого "траншу" від підлеглих у сумі 18 тисяч гривень, повідомляється на сторінці прокуратури Києва у Facebook.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ("Одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднане з вимаганням") КК України.
Нагадаємо, що в Дніпрі правоохоронці затримали за підозрою у хабарництві старшого оперуповноваженого податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
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28 11 2018 23:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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