У Києві поліцейський кожен місяць привласнював премії підлеглих Чиновника затримали у службовому кабінеті після отримання чергового отримання грошей

Правоохоронці затримали 40-річного командира батальйону супроводу столичної Нацполіції, який кожен місяць нараховував поліцейським підвищені премії з вимогою повернути йому особисто 75% від цих виплат, що становило приблизно 1000 гривень з працівника.

Фото: npu.gov.ua

Чиновника затримали у службовому кабінеті після отримання чергового так званого "траншу" від підлеглих у сумі 18 тисяч гривень, повідомляється на сторінці прокуратури Києва у Facebook. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ("Одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднане з вимаганням") КК України. Нагадаємо, що в Дніпрі правоохоронці затримали за підозрою у хабарництві старшого оперуповноваженого податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

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