CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві співробітники прокуратури і Служби безпеки викрили поліцейського одного з районних управлінь Національної поліції у вимаганні 5 тис. доларів США неправомірної вигоди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві поліцейський погорів на хабарі в $5 тис
Поліцейського затримали "на гарячому"
Фото: Прокуратура Києва
За $5 тис. правоохоронець обіцяв громадянину вжити заходів для закриття проти нього кримінального провадження, повідомляє столична прокуратура у Facebook.
Поліцейського затримали "на гарячому" під час отримання першої частини обумовленої суми, а саме - 52 тис. гривень.
Відомості внесено до Єдиного реєстру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Нагадаємо, що 4 липня прокуратура спільно з СБУ та поліцією затримали слідчого київської поліції за хабар у 76 тисяч гривень.
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