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У Києві поліцейський погорів на хабарі в $5 тис

Поліцейського затримали "на гарячому"
У Києві співробітники прокуратури і Служби безпеки викрили поліцейського одного з районних управлінь Національної поліції у вимаганні 5 тис. доларів США неправомірної вигоди.
У Києві поліцейський погорів на хабарі в $5 тис Фото: Прокуратура Києва

За $5 тис. правоохоронець обіцяв громадянину вжити заходів для закриття проти нього кримінального провадження, повідомляє столична прокуратура у Facebook.

Поліцейського затримали "на гарячому" під час отримання першої частини обумовленої суми, а саме - 52 тис. гривень.

Відомості внесено до Єдиного реєстру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, що 4 липня прокуратура спільно з СБУ та поліцією затримали слідчого київської поліції за хабар у 76 тисяч гривень.

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14 07 2017 16:37
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