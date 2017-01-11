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У Києві поліція перейшла на посилений режим несення служби через небезпеку терактів

Приводом стали замах на Мосійчука та вбивство Окуєвої
Поліція Києва та області з 31 жовтня перейшла на посилений режим несення служби через небезпеку терактів.
У Києві поліція перейшла на посилений режим несення служби через небезпеку терактів Фото:www.rbc.ua

Відповідний наказ віддав голова НПУ Сергій Князєв, повідомляє у Facebook прес-служба Нацполіції України. Згідно з повідомленням, таке рішення пов'язане з вчиненням "на території Київщині низки тяжких злочинів з використанням зброї та вибухівки".

"Тому прошу з розумінням поставитися до збільшення присутності поліцейських на вулицях, вокзалах, в аеропортах, на в’їздах-виїздах з Києва та області, у місцях масового перебування людей", - наголосив Князєв.

За його словами, ці профілактичні заходи спрямовані на стабілізацію криміногенної ситуації - протидію злочинним організаціям та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї. Зокрема, на вулицях збільшено кількість нарядів поліції, до складу яких увійшли патрульні, кінологи, оперативники та інші поліцейські.

Речник НПУ Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" пояснив, що причиною вживання цих заходів, зокрема, є вибух у Києві 25 жовтня, під час якого загинули двоє людей та троє отримали поранення, серед яких нардеп Ігор Мосійчук. А також вбивство екс-учасниці батальйону "Київ-2" Аміни Окуєвої 30 жовтня.

За його словами, до патрулювання вулиць та автошляхів будуть залучені всі підрозділи поліції та Нацгвардії.

Тракало також зауважив, що поліція звертається до мешканців столиці та Київської області з проханням з розумінням ставитися до таких заходів, адже працівники поліції можуть просити громадян пред'явити документи та оглядати їхні речі та авто.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба посилила контроль на всіх пунктах пропуску державного кордону.

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01 11 2017 17:59
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