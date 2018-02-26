У Києві поліція розшукує трьох грабіжників на Porsche Cayenne, які викрали у водія на АЗС 4 млн
Як повідомили у столичній поліції, в результаті пограбування ніхто не постраждав.
Зловмисники розбили вікно передніх дверей авто жертви та викрали ноутбук та сумку з грішми, в якій знаходилося 4 млн. гривень. При цьому зловмисники пошкодили одне колесо машини і зникли з місця на позашляховику Porsche Cayenne.
24-річний водій BMW розповів, що він приїхав на АЗС та пішов у власних справах: упродовж наступних 20 хвилин його пограбували.
Поліція проводить першочергові слідчі дії, спрямовані на розшук та затримання зловмисників.
Водночас це пограбування та ще одне викрадення чоловіка вдень на вулиці Прорізній в Києві спричинили до оголошення поліцією плану Перехоплення. Чоловіка викрали та темному Porsche Cayenne. Про те, чи був це один і той же позашляховик, наразі не повідомляється.
Нагадаємо, у Харківській обл. шахраї виманювали гроші у пенсіонерів біля супермаркетів під виглядом акційних знижок, двом організаторам і п'яти учасникам групи прокуратура вручила підозру.
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