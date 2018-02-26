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У Києві поліція розшукує трьох грабіжників на Porsche Cayenne, які викрали у водія на АЗС 4 млн

Авто 24-річного водія BMW, у якого з салону викрали 4 млн грн
У понеділок в районі 18 години, 26 лютого, троє грабіжників викрали 4 мільйони гривень з автомобіля BMW, який перебував на автозаправній станції по вулиці Велика Кільцева.
У Києві поліція розшукує трьох грабіжників на Porsche Cayenne, які викрали у водія на АЗС 4 млн

Як повідомили у столичній поліції, в результаті пограбування ніхто не постраждав.

Зловмисники розбили вікно передніх дверей авто жертви та викрали ноутбук та сумку з грішми, в якій знаходилося 4 млн. гривень. При цьому зловмисники пошкодили одне колесо машини і зникли з місця на позашляховику Porsche Cayenne.

24-річний водій BMW розповів, що він приїхав на АЗС та пішов у власних справах: упродовж наступних 20 хвилин його пограбували.

Поліція проводить першочергові слідчі дії, спрямовані на розшук та затримання зловмисників.

Водночас це пограбування та ще одне викрадення чоловіка вдень на вулиці Прорізній в Києві спричинили до оголошення поліцією плану Перехоплення. Чоловіка викрали та темному Porsche Cayenne. Про те, чи був це один і той же позашляховик, наразі не повідомляється.

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26 02 2018 22:37
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