У Києві поліція розшукує трьох грабіжників на Porsche Cayenne, які викрали у водія на АЗС 4 млн

Авто 24-річного водія BMW, у якого з салону викрали 4 млн грн

У понеділок в районі 18 години, 26 лютого, троє грабіжників викрали 4 мільйони гривень з автомобіля BMW, який перебував на автозаправній станції по вулиці Велика Кільцева.

Як повідомили у столичній поліції, в результаті пограбування ніхто не постраждав.

Зловмисники розбили вікно передніх дверей авто жертви та викрали ноутбук та сумку з грішми, в якій знаходилося 4 млн. гривень. При цьому зловмисники пошкодили одне колесо машини і зникли з місця на позашляховику Porsche Cayenne.

24-річний водій BMW розповів, що він приїхав на АЗС та пішов у власних справах: упродовж наступних 20 хвилин його пограбували.

Поліція проводить першочергові слідчі дії, спрямовані на розшук та затримання зловмисників.

Водночас це пограбування та ще одне викрадення чоловіка вдень на вулиці Прорізній в Києві спричинили до оголошення поліцією плану Перехоплення. Чоловіка викрали та темному Porsche Cayenne. Про те, чи був це один і той же позашляховик, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у Харківській обл. шахраї виманювали гроші у пенсіонерів біля супермаркетів під виглядом акційних знижок, двом організаторам і п'яти учасникам групи прокуратура вручила підозру.