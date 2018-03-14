У Києві поліція викрила бордель

Сексуальні послуги надавали п'ятеро жінок віком від 20-ти до 30-ти років

Поліція Києва викрила бордель на вулиці Великій Васильківській.

"Ми затримали відвідувачів закладу й організатора - 25-річну уродженку Сумської області, яка винайняла квартиру та облаштувала її ліжками. Далі підшукала дівчат, котрі надавали чоловікам інтимні послуги за гроші. Бордель був замаскований під салон з надання послуг еротичного масажу. При цьому організатор активно рекламувала його в мережі Інтернет, де переважно й шукала клієнтів", - повідомляє сайт поліції.

Сексуальні послуги надавали п'ятеро жінок віком від 20-ти до 30-ти років. На них склали адмінпротоколи за ст. 181-1 (Заняття проституцією).

Порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення затриманій жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у Львівській області виявили в одній з квартир у центрі Львова БДСМ-студію еротичного масажу, де дівчата надавали платні сексуальні послуги клієнтам-чоловікам.