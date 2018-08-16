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У Києві поліція вилучила 15 тисяч пляшок з фальсифікованим алкоголем

12 тис. пляшок містили горілку "різних брендів", а 3 тис. пляшок містили вермут
У Києві поліція виявила склад, де зберігалося 15 тисяч пляшок з фальсифікованим алкоголем.
У Києві поліція вилучила 15 тисяч пляшок з фальсифікованим алкоголем Фото: enterosgel.ru

В поліцію повідомили про те, що на одному зі складів у Києві зберігається фальсифікований алкоголь. Правоохоронці провели першочергову перевірку, взяли свідчення у заявника, встановили, що є ознаки підробки алкогольних напоїв і почали розслідування, повідомляє прес-служба відомства. 

В ході розслідування поліція встановила, що фальсифіковані алкогольні напої, які небезпечні для здоров'я людей, можуть незаконно поширювати в місцях роздрібної торгівлі. Тому правоохоронці прийняли рішення обшукати склад. Під час цього обшуку слідчі виявили алкогольні напої з явними ознаками підробки марок акцизного податку, а сама продукція була сумнівної якості: на ній були відсутні оформлені належним чином супровідні документи і сертифікати відповідності на алкоголь, а пляшки були нерівномірно заповнені. 

"Правоохоронці вилучили з незаконного обігу 12 тис. пляшок горілки "різних брендів" і 3 тис. пляшки з вермутом. Весь товар спрямують на експертні дослідження", - йдеться в повідомленні.

У ході експертних досліджень встановлять чи відповідають акцизні марки встановленим зразкам, а також визначать речовина, яка міститься у пляшках.

Дані внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у квітні правоохоронці знайшли в Києві підпільний цех для виготовлення та зберігання підакцизних товарів.

 

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16 08 2018 16:30
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