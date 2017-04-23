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У Києві поліція затримала чоловіка, який викрав бізнесмена і вимагав викуп

Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину
Поліція Києва під час спецоперації затримала чоловіка, який викрав підприємця та вимагав у його родичів $100 тис. за його звільнення.
У Києві поліція затримала чоловіка, який викрав бізнесмена і вимагав викуп Фото: dpchas.com.ua

Правоохоронці з'ясували, що підприємця можуть незаконно тримати в одному з сіл Броварського району.

"В результаті обшуку вдома вилучили речові докази. В порядку ст. 208 КПК затримали господаря будинку, який у себе в підвалі тримав прив'язаним підприємця. Ним виявився 25-річний місцевий житель", - розповів Дмитро Ценов, начальник поліції Київської області, інформує "LB.ua".


Фото: kv.npu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 187 (розбійний напад), ст. 189 (вимагання).

Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.

Нагадаємо, що поліція Київської області знайшла начальника департаменту енергопостачання "Укрзалізниці" Валерія Людмтрського, який був викрадений вісім місяців тому.

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23 04 2017 14:47
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