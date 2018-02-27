У Києві затримали чотирьох організаторів нарковечірок, - ФОТО

У Києві співробітники управління протидії наркозлочинності спільно з СБУ затримали чотирьох організаторів нарковечірок.

Зазначається, що правоохоронці зупинили на виїзді зі столиці Mercedes, у салоні якого виявили марихуану, екстазі та амфетамін, - повідомляє прес-служба Національної поліції.

Встановлено, що організатор – раніше судимий 26-річний киянин, створив групи у соціальних мережах, які спеціалізувалися на організації нарковечірок на території всієї України. Після переказу грошей на банківський рахунок угруповання зловмисник винаймав елітне житло, замовляв алкоголь та, імовірно, збував там наркотики і психотропні речовини.

Фото: Національна поліція

За даними поліції, учасники вечірок збиралися у центрі Києва, після чого їх завозили в орендовані для зустрічей маєтки. Дорогою до місця вечірки правоохоронці перехопили мікроавтобус, у якому перебували молоді люди у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Фото: Національна поліція Окрім цього, у правоохоронців є всі підстави вважати, що збутом заборонених речовин також займалися двоє чоловіків 1994 та 1986 років народження та жінка 1996 року народження. У них працівники поліції вилучили 30 грамів марихуани, 50 грамів амфетаміну та 8 таблеток екстазі. За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження за статтею 309 ("Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту") Кримінального кодексу України.

Проводиться збір доказів протиправної діяльності фігурантів, тож у подальшому можлива перекваліфікація кримінального провадження на більш тяжкий злочин.